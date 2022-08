Square Enix: calano le entrate ma Final Fantasy XIV continua a riscuotere un buon successo

Square Enix ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, evidenziando entrate in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, da segnalare tuttavia le ottime performance di Final Fantasy XIV.

Nello specifico, il publisher ha registrato incassi netti pari a 74 milioni di yen, in calo del 15.5% su base annua, mentre i guadagni operativi sono pari a 14.43 milioni di yen, con un calo del 16.7% su base annua.

Il settore "HD Games" si mantiene stabile nonostante Square Enix non abbia pubblicato grandi produzioni durante lo scorso trimestre, sul fronte dei giochi mobile e browser game si segnala invece la buona partenza di Echoes of Mana mentre altri titoli per smartphone hanno registrato numeri inferiori alle aspettative.

A trainare la divisione videogiochi HD è Final Fantasy XIV, l'MMO continua a riscuotere un buon successo con numeri in crescita rispetto a dodici mesi fa. Per i prossimi mesi sono in programma varie uscite tra cui l'appena annunciato Tactics Ogre Reborn in arrivo l'11 novembre, inoltre sono previsti eventi in-game e nuovi contenuti per giochi già usciti con l'obiettivo di mantenere attiva la community.

Una prima metà del 2022 dunque abbastanza tranquilla per Square Enix, con il publisher che si scontra con la penuria di grandi blockbuster lanciati sul mercato per puntare su giochi AA e remasterd come Live A Live e Chrono Cross The Radical Dreamers.