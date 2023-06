Square Enix, cambiamenti in arrivo? Il nuovo CEO indica i problemi degli ultimi giochi

Come sappiamo, Square Enix ha avuto un ultimo anno di scarsi guadagni, complici le vendite sotto le aspettative di diverse sue produzioni. Per questo motivo la compagnia vorrebbe creare ed acquisire nuovi studi per rinforzarsi, ma ci sarebbero piani anche per una riorganizzazione interna più efficace.

Nel corso dell'ultima conference call finanziaria il nuovo CEO di Square Enix, Takashi Kiryu, ha infatti evidenziamo quali sarebbero stati i problemi maggiori che hanno afflitto il settore delle produzioni HD (che riguardano i giochi pubblicati su PC e console) dell'azienda nell'ultimo periodo, e per il dirigente la risposta risiede in due fattori chiave: la dispersione delle risorse ed una scarsa selezione dei progetti da portare avanti.

Per Kiryu è fondamentale ripartire da questi due aspetti con l'obiettivo di concentrare il grosso delle risorse sui progetti di punta di Square Enix. E' anche in quest'ottica che Square Enix si è fusa con Luminous Productions, gli autori di quel Forspoken che non avrebbe raggiunto i risultati commerciali sperati dalla compagnia nipponica: così facendo si possono concentrare maggiormente e con più semplicità le risorse a disposizione indirizzandole verso i nuovi giochi in sviluppo e lanciarli così sul mercato ad un ritmo più sostenuto.

Un altro obiettivo di Square Enix, infatti, è di accorciare i cicli di lancio dei progetti più importanti, in modo che diventino più costanti senza far passare troppo tempo tra l'esordio sul mercato di un gioco di punta e l'altro. Proprio in questi giorni l'azienda ha pubblicato l'atteso Final Fantasy XVI su PlayStation 5: chissà se la ripartenza di Square Enix dopo un periodo complicato inizi proprio con il suo ultimo kolossal Action/RPG.