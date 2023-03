Square Enix, cambio al vertice: il presidente Matsuda sarà sostituito da Kiryu

L'universo videoludico Square Enix si appresta a intraprendere un cambio di rotta, inaugurato da un importante avvicendamento ai vertici dell'azienda giapponese.

Il comitato direttivo della compagnia ha infatti confermato l'intenzione di procedere con la sostituzione dell'attuale presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, in carica dall'aprile 2013. A prendere il posto del dirigente sarà Takashi Kiryu, che al momento riveste il ruolo di direttore. La proposta è stata ufficializzata, ma non ancora approvata. L'ultima parola in merito sarà espressa soltanto all'inizio dell'estate, in seguito alla riunione con gli azionisti in programma per giugno 2023.

La proposta di sostituzione di Yosuke Matsuda è stata così motivata dai dirigenti Square Enix: "Nel periodo di grandi cambiamenti che sta interessando l'industria dell'intrattenimento, il cambiamento proposto mira a dare nuova forma al management, con l'obiettivo di favorire l'adozione di continue evoluzioni tecnologiche e massimizzare la creatività del gruppo Square Enix, così da offrire un intrattenimento ancora migliore ai nostri clienti di tutto il mondo". Takashi Kiryu, nato nel 1975, è entrato a far parte dei quadri direttivi di Square Enix nell'estate del 2020, con il ruolo di general manager. Dal giugno 2022 è stato nominato direttore del gruppo giapponese.



Di recente, è stata inoltre confermata la volontà di procedere con una fusione tra Square Enix e Luminous Productions, team autore di Forspoken.