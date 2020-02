Square Enix, Capcom e CD Projekt saltano GDC e PAX East per l'allarme Coronavirus

Continuano le defezioni dai grandi eventi invernali : nei giorni scorsi Sony ha annunciato che salterà la GDC di San Francisco ed il PAX East di Boston e lo stesso hanno fatto compagnie come Electronic Arts e Oculus, alle quali oggi si aggiungono Capcom, Square Enix e CD Projekt RED.

Tutte e tre le aziende citate hanno annunciato che non parteciperanno al PAX East (in programma questo fine settimana) e alla Game Developers Conference 2020 (16/20 marzo). Una decisione presa proprio per evitare di mettere a rischio i dipendenti a causa dell'emergenza Coronavirus.

Capcom aveva previsto una session dedicata a Resident Evil 3 Remake, inoltre la casa di Osaka ha anche cancellato l'evento Monster Hunter Festa organizzato a Boston. CD Projekt RED avrebbe dovuto parlare di Cyberpunk 2077 mentre Square Enix avrebbe mostrato nuovo materiale su Final Fantasy VII Remake. Anche Hideo Kojima non parteciperà alla GDC proprio a causa dell'allarme globale Coronavirus.

Sono sempre di più i publisher e gli sviluppatori che stanno annullando la partecipazione a eventi in Europa e Nord America proprio per evitare di intraprendere lunghi viaggi che possano mettere a rischio le condizioni di salute degli sviluppatori, dello staff e dei partecipanti.