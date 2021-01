Square Enix, Bandai Namco e SEGA: ancora marchi registrati, da Forspoken a Code Fairy

Proseguono gli avvistamenti legati alla registrazione di misteriosi nuovi marchi da parte di alcuni dei principali grandi colossi videoludici del Sol Levante.

Dopo aver segnalato i marchi Chocobo Grand Prix e Chocobo GP di Square Enix, gli appassionati più attenti hanno riconosciuto ulteriori nuovi brand di proprietà della compagnia nipponica. In particolare, lo scorso 24 settembre 2020, Square Enix ha registrato in Giappone tre nuovi marchi: "Forspoken", "A Hero's Bonds" e "Nenkon Kihan", con quest'ultimo traducibile all'incirca in "I legami delle anime in fiamme". Al momento, non è chiaro a cosa siano correlate queste nuove espressioni, che potrebbero tuttavia essere legate a titoli di nuovi progetti in arrivo.

Square Enix, ad ogni modo, non è l'unica compagnia ad aver registrato nuovi marchi nel corso degli ultimi mesi. La pratica è stata condivisa anche da Bandai Namco, che ha provveduto a far registrare in Giappone, il 25 settembre scorso, il brand "Code Fairy" sia in lingua giapponese sia in lingua inglese. Inoltre, la medesima espressione è stata in seguito registrata anche in Europa, nello specifico in data 29 settembre 2020. Infine, SEGA ha provveduto a registrare in Giappone il marchio "Korogarina".



In attesa di scoprire cosa possa celarsi dietro questi avvistamenti, ricordiamo che sono molti i titoli attualmente in sviluppo presso le tre compagnie, da Project Athia a Final Fantasy XVI. Nel frattempo, Square Enix ha confermato l'adozione dello smart working come pratica permanente.