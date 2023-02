Square Enix chiude il 2022 con profitti in calo: nuovo report finanziario

Nonostante le recenti operazioni di ristrutturazione interna attuate dalla dirigenza di Square Enix, il colosso giapponese non sembra ancora essere pronto a festeggiare una nuova stabilità.

Gli ultimi risultati finanziari condivisi dall'azienda nipponica rivelano infatti un trend negativo per l'anno fiscale attualmente in corso. Il periodo compreso tra primo e terzo trimestre (conclusosi il 31 dicembre 2022) ha in particolare fatto registrare vendite nette per 255 miliardi di Yen circa: un dato in calo del 6,6% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. A controbilanciare la tendenza, ci hanno però pensato gli introiti incassati nella primavera 2022 dalla vendita di Crystal Dynamics, Square Enix Montréal ed Eidos Montréal, ora proprietà - con le relative IP - di Embracer Group.

Sul fronte videoludico, le vendite di titoli Square Enix non afferenti al genere GAAS non hanno tenuto testa alle pubblicazioni dell'anno fiscale precedente, che includevano Marvel's Guardians of the Galaxy, NieR Replicant e Outriders. Una circostanza che ha generato un calo nei profitti pari a 7 miliardi di Yen circa. Il trend ha coinvolto anche le produzioni MMO o destinate a dispositivi mobile. Complessivamente l'ammontare delle entrate dell'azienda generate da videogiochi è passato dagli 211,6 miliardi di Yen dello scorso anno agli attuali 184,3 miliardi di Yen.