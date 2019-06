Square Enix conferma Dragon Quest 12 e annuncia Dragon quest Walk

Square Enix Japan ha annunciato Dragon Quest Walk per iOS e Android, sviluppato da Colopl e in arrivo in Giappone nel corso del 2019, preceduto da una Closed Beta per 20.000 giocatori al via il prossimo 11 giugno.

Dragon Quest Walk viene definito un "location services-based game" sullo stile di Pokemon GO, gli avventurieri si troveranno quindi ad affrontare vari mostri nel mondo reale, utilizzando la Realtà Aumentata. Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli e anche il sito ufficiale appare avaro di informazioni sul gioco.

Durante l'evento di presentazione di Walk, il produttore esecutivo della serie Yuu Miyake ha accennato anche all'esistenza di Dragon Quest XII, senza però annunciare ufficialmente il progetto: "Abbiamo qualcosa in mente, io e Yuji Horii abbiamo iniziato a pensare come collegare il prossimo episodio alla serie, penso sia troppo presto per annunciarlo, tuttavia posso dirvi che stiamo iniziando a pensare a Dragon Quest XII."

Anche in questo caso, difficile saperne di più, come fatto intendere da Miyake, i tempi non sono ancora maturi per annunciare il nuovo Dragon Quest, tuttavia la serie non si interromperà con l'undicesimo capitolo, questo è certo.