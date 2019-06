Square-Enix conferma: Final Fantasy XV ha aumentato la popolarità della serie JRPG

Atteso per circa un decennio, e venuto alla luce dopo un a dir poco travagliato periodo di sviluppo, Final Fantasy XV si è rivelato essere uno degli espisodi della serie JRPG di Square-Enix più controversi degli ultimi anni.

Presentatosi al pubblico con il nome di Final Fantasy Versus XIII e caratterizzato da un concept dark e misterioso ideato da Tetsuya Nomura, il progetto fu in seguito affidato alle mani di Hajime Tabata, che preferì condurre il titolo verso toni più distesi e costruendo lo svolgimento narrativo attorno all'idea del viaggio. Per quanto la diegesi del gioco non si sia dimostrata particolarmente solida, un singolo elemento che ha effettivamente spaccato in due la fanbase del franchise è stato il combat system rinnovato e completamente distaccato dallo storico impianto a turni.

Al netto di polemiche e discussioni correlate a questi argomenti, Final Fantasy XV ha comunque saputo soddisfare le aspettative di Square-Enix: come riferito dal CEO Yosuke Matsuda, il publisher nipponico è sicuro di aver creato un'esperienza unica all'interno della serie, riuscendo così ad incrementare la visibilità e la considerazione nei confronti del franchise:

"Sì, penso che ci siamo riusciti perché abbiamo provato molte cose diverse con Final Fantasy XV. Tra tutti i titoli della serie, penso che questo sia piuttosto unico. E penso che sia stato giocato non solo dai fan storici, ma anche da tanti nuovi giocatori. Penso che in questo contesto abbia dato un contributo importante".

Anche dal punto di vista finanziario, Final Fantasy XV ha assolto il suo compito: a novembre 2018, il gioco è diventato il terzo capitolo più venduto della serie di appartenenza.

Nel mentre Hajime Tabata ha in seguito deciso di separarsi da Square-Enix per aprire uno studio di sviluppo tutto suo, il publisher continua a concentrarsi sulla sua storica saga ruolistica, e si prepara per l'arrivo, fissato al 3 marzo 2020 su PS4, di Final Fantasy VII Remake.