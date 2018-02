Square Enix continuerà a investire risorse nello sviluppo di giochi single-player

I giochi multiplayer sono una realtà ormai più che affermata, e sono sempre di più le compagnie che decidono di convogliare le loro risorse nello sviluppo di titoli di questa tipologia., in ogni caso, continuerà a focalizzarsi sui single-player.

Lo ha affermato il presidente in persona, Yosuke Matsuda, in un'intervista concessa a Metro: "Continueremo, nella maniera più assoluta, a sviluppare giochi single-player. Le risorse che abbiamo a disposizione e le tante piattaforme sul mercato ci forniscono ancora più opportunità per fornire esperienze di questo tipo ai giocatori. Ad esempio, per i dispositivi mobile non stiamo creando solamente free-to-play, ma anche veri e propri single-player, sia pubblicando nuove edizioni di titoli passati, che giochi del tutto nuovi. Nintendo Switch è un'altra grande piattaforma per i single-player. Abbiamo tantissime opportunità, e vogliamo continuare a creare prodotti di questo tipo".

Cosa ne pensate delle sue parole? Square Enix sta attualmente investendo ingenti risorse nel progetto Avengers, ancora avvolto nel mistero. Non è ancora chiaro, al momento, se il gioco sarà single oppure multiplayer. In tempi recenti si sono uniti a Crystal Dynamics sviluppatori provenienti da studi del calibro di Naughty Dog e Visceral Games.