Square-Enix continuerà a investire sul mercato PC anche in futuro

sembra credere molto nel mercato PC, come dimostrano i recenti lanci di, solamente per citarne alcuni. Si tratta di una piattaforma sempre più importante nelle strategie del publisher, come confermato dal CEO

Intervistato dal Telegraph, Matsuda fa sapere che "per una grande compagnia è normale voler raggiungere il pubblico più vasto possibile. Come Square-Enix, abbiamo molti studi capaci di produrre titoli adatti ai giocatori occidentali, territori dove il PC è molto forte com macchina da gioco, naturale quindi la decision di puntare anche su questa piattaforma. Di base, la nostra politica è quella di portare i giochi su tutte le piattaforme, anche se non sempre è possibile. Il PC è essenziale per la nostra strategia."

Ricordiamo che all'inizio del prossimo anno, Square-Enix pubblicherà Final Fantasy XV Windows Edition, versione PC del gioco annunciata alla Gamscom dello scorso agosto.