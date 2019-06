Square Enix corregge finalmente uno storico bug di Final Fantasy 9

Lo scorso inverno Square Enix ha pubblicato Final Fantasy IX su PC, Xbox One e Nintendo Switch, i porting però presentano un bug storico del gioco, legato al riavvio delle tracce audio al termine di ogni battaglia. Questo problema è finalmente in via di risoluzione grazie ad una patch.

Il publisher ha fatto sapere che "molto presto" verrà pubblicato un piccolo aggiornamento per risolvere definitivamente questo problema che affligge anche altre versioni del gioco, come quelle per piattaforme mobile, un bug mutato direttamente dalla versione originale per PlayStation e mai corretto in tutti questi anni.

Quando uscirà la patch? Al momento non è dato saperlo ma ipotizziamo che il lancio non sia troppo distante e l'aggiornamento potrebbe vedere la luce nel mese di luglio, vi aggiorneremo non appena Square Enix diffonderà maggiori dettagli a riguardo.