Square Enix: Deux Ex rimane un franchise importante, lo rilanceremo nel momento giusto

Parlando ai microfoni di GamesIndustry.biz, il CEO diYosuke Matsuda ha dichiarato cherimane un franchise molto importante per la compagnia. Tuttavia, prima di vedere un nuovo capitolo della serie passera ancora un pò di tempo.

"Non abbiamo mai detto di voler interrompere questa serie, anche se per qualche ragione sono trapelati diversi rumor a riguardo. Quello che posso dire è che non abbiamo risorse illimitate, quindi dobbiamo concentrarci su un certo numero di progetti alla volta. La ragione per cui non c'è un nuovo Deus Ex in questo momento dipende dal fatto che stiamo lavorando ad altri giochi, ma in futuro arriverà anche il suo turno." afferma Yosuke Matsuda, sottolineando nel corso dell'intervista come Deus Ex rappresenti ancora un franchise importante per Square Enix.

Per vedere un nuovo capitolo della saga, dunque, non rimane che pazientare ancora un pò. A voi era piaciuto Deus Ex Mankind Divided? Cosa vorreste vedere di nuovo in un ipotetico sequel?