Square Enix Digital Content Viewer sta per arrivare sul Playstation Store

Sul Playstation Store è da poco comparsa una nuova pagina dedicata a Square Enix Digital Content Viewer, un'app con la quale i giocatori potranno verificare tutti i contenuti aggiuntivi per un determinato titolo Square Enix ed eventualmente acquistarlo.

La descrizione sul sito del Playsation Store americano recita: "Square Enix Digital Content Viewer è un'applicazione dedicata alla visualizzazione o all'ascolto di contenuti digitali come artbook, colonne sonore o video che possono essere inclusi in alcuni titoli di Square Enix."

Questa app è già stata adoperata in alcune occasioni, per esempio per chi ha acquistato la versione Digital Deluxe di Final Fantasy 16, con la quale è possibile per l'appunto ascoltare la colonna sonora e visualizzare i vari artwork legati al gioco.

Il progetto di Square di rendere l'app direttamente scaricabile dal PS Store e di consentire a tutti i suoi utenti di consultare ogni extra in catalogo per i giochi che acquistano può aprire la strada a strategie commerciali nuove, non soltanto da parte della casa madre di titoli come Final Fantasy e Kingdom Hearts, ma anche di altre aziende del settore.

Nel frattempo, sappiamo che dopo tanto tempo è sbocciato l'amore fra Square-Enix e Microsoft, come recentemente dimostrato dall'arrivo della nuova espansione di Final Fantasy XIV Online anche su Xbox a distanza di anni.