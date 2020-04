Square Enix: dipendente positivo al Coronavirus, chiusi tutti gli uffici in Giappone

Tramite le pagine di Famitsu Square Enix ha fatto sapere di aver chiuso tutti gli uffici in Giappone, un dipendente della compagnia è infatti risultato positivo al test per il Coronavirus e dunque da ora in poi gli impiegati dell'azienda lavoreranno da casa in Smart Working.

Square Enix Holdings fa sapere di aver preso tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa situazione, da mercoledì 8 aprile tutti gli uffici sono chiusi con effetto immediato e una compagnia esterna si sta già occupando di disinfettare e sanificare i locali.

Queste misure di sicurezza si protrarranno fino al 6 maggio prossimo ma Square Enix conferma e ribadisce di essere pronta a prolungare le tempistiche se dovessero esserci le condizioni necessarie, l'obiettivo è quello di limitare al minimo i contagi e la diffusione del virus assicurando la salute dei dipendenti, dei clienti e dei partner commerciali.

Il Giappone ha dichiarato nei giorni scorsi lo stato di emergenza per l'epidemia di Coronavirus chiudendo alcune metropoli come Tokyo e Osaka e altre prefetture, la situazione sembra essere al momento sotto controllo tuttavia come sappiamo tutto potrebbe cambiare nel giro di pochissimo tempo.