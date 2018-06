Square Enix e Dontnod annunciano Captain Spirit, titolo completamente gratuito

Durante la conferenza di Microsoft in corso di svolgimento, Square Enix e Dontnod hanno annunciato The Awesome Adventures of Captain Spirit. Per l'occasione, hanno mostrato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia.

A giudicare dal trailer, il titolo ha una forte componente narrativa e utilizza il motore grafico di Life is Strange. A quanto pare, Captain Spirit è ambientato nello stesso universo narrativo Life is Strange. Al momento abbiamo poche altre informazioni a nostra disposizione, ma è stato chiaramente specificato che il gioco sarà disponibile in via del tutto gratuita a partire al 26 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come vi sembra? Lo scaricherete?

Intanto, vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine nell'attesa di nuove notizie in arrivo dalla conferenza di Microsoft all'E3 2018!