Square Enix E3 2019: la conferenza in diretta martedì 11 giugno alle 03:00!

Dopo il ritorno in grande stile di Final Fantasy VII Remake durante il PlayStation State of Play, l'attesa nei confronti della conferenza E3 2019 di Square Enix s'è fatta ancora più insostenibile. La casa giapponese ha infatti preannunciato novità per il GDR proprio nel corso del mese di giugno...

Il media briefing di Square Enix prenderà il via in piena notte, alle ore 03:00 di martedì 11 giugno. I nostri inviati, in diretta da Los Angeles, seguiranno l'intero evento assieme a voi sul canale Twitch di Everyeye, per commentare tutti i trailer e gli annunci che verranno sicuramente effettuati. Siete invitati ad iscrivervi al canale per poter interagire con la redazione e gli altri utenti della nostra community. Cliccando sul simbolo a forma di campana in alto a destra attiverete inoltre le notifiche sui vostri dispositivi.

A Square Enix non mancano certo le frecce al suo arco. Durante la conferenza ci aspettiamo, oltre al remake di Final Fantasy VII, anche delle informazioni sul primo DLC Re:Mind di Kingdom Hearts 3, annunciato sul finire del mese di aprile. I tempi ci sembrano ormai maturi anche per The Avengers Project di Crystal Dynamics, che avrà il compito di gettare le basi per un nuovo franchise originale e duraturo basato sui celebri supereroi. Ci auguriamo, inoltre, di vedere finalmente in azione Babylon's Fall di Platinum Games, presentato con un teaser all'E3 2018 e poi sparito dalle scene. Qual è il gioco che attendete maggiormente?