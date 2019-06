Square Enix E3 2019: tutti i possibili annunci alla fiera losangelina in video

Ci siamo quasi... pochi giorni, e prenderà il via l'E3 2019, la kermesse videoludica più attesa dell'anno. A noi videogiocatori, si sa, piace sognare, e in questo periodo che precede l'inizio della fiera stiamo provando ad immaginare tutti i possibili annunci che potrebbero essere effettuati, sulla base di rumor e certezze. Oggi tocca a Square Enix!

La compagnia giapponese ha tutte le carte in regola per imbastire una conferenza d'antologia. Tanto per cominciare, è stata confermata la presentazione di Marvel's Avengers, in precedenza conosciuto con il nome generico di The Avengers Project. Dopo l'uscita di Endgame, pellicola che ha disintegrato i botteghini di tutto il mondo concludendo in maniera spettacolare l'Infinity Saga, l'attenzione dei fan dei supereroi Marvel è tutta diretta al videogioco sviluppato da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, che rappresenterà il primo tassello di un nuovo universo originale.

Da Square Enix, ovviamente, ci aspettiamo notizie anche su Final Fantasy 7 Remake, che nel trailer dello State of Play ci ha dato appuntamento a giugno, sul DLC Re: Mind di Kingdom Hearts 3 e su Dragon Quest XI S, versione del GDR sviluppata appositamente per Nintendo Switch che vanterà alcune sostanziali aggiunte. Non è affatto finita qui! C'è molto altro, e abbiamo fatto il punto della situazione nel video che potete ammirare in apertura di notizia. Se ancora non vi basta, tra le nostre pagine trovate anche lo speciale sull'E3 2019 di Square Enix. L'appuntamento con la conferenza è fissato per le ore 03:00 di martedì 11 giugno.