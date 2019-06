Square Enix all'E3 2019: conferenza tra FF7 Remake, Outriders e Marvel's Avengers

Square Enix mostra all'E3 di Los Angeles i suoi gioielli della corona. Marvel's Avengers e Final Fantasy VII Remake debuttano alla fiera californiana insieme ad altre sorprese che, seppur anticipate dai leak delle giornate precedenti all'apertura della fiera losangelina, hanno soddisfatto le aspettative dei fan.

Oltre al già citato gameplay trailer di FF7 Remake e al preannunciato teaser di Outriders, la vetrina mediatica internazionale garantita dall'E3 ha esaltato le ambizioni di Square Enix e permesso ai vertici del colosso videoludico giapponese di puntellare la propria offerta attuale e gettare delle solidissime basi per ciò che ci attende nel corso dei prossimi mesi.

Certo, le ambiguità rappresentate dalla formula dello show e le critiche (seppur velate) che hanno accompagnato l'annuncio del cast di Marvel's Avengers hanno macchiato quanto di buono è stato fatto da Square Enix per allestire lo spettacolo a cui abbiamo assistito in diretta streaming, ma nel complesso è davvero difficile non premiare gli sforzi profusi dalla casa nipponica per venire incontro alle esigenze dei suoi appassionati.

Cosa ne pensate della conferenza E3 2019 di Square Enix? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di rivivere le emozioni (e, perchè no, le delusioni) dello show E3 della scorsa notte con il nostro Videospeciale.