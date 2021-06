Square Enix E3 2021: data della conferenza, nuovo gioco di Eidos Montreal e Babylon's Fall

Pochi minuti dopo la presentazione della scaletta ufficiale dell'E3 2021, abbiamo scoperto tutti i dettagli sulla conferenza organizzata da uno dei publisher più attesi alla fiera digitale, ossia Square Enix.

La conferenza Square Enix Presents: Summer 2021 prenderà il via alle ore 21:15 di domenica 13 giugno, ossia dopo l'altrettanto atteso show di Microsoft con Xbox e Bethesda. La compagnia giapponese non ha fatto la misteriosa, e ci ha già dato un'idea piuttosto precisa di ciò che presenterà alla serata: il piatto principale sarà rappresentato dall'annuncio del nuovo gioco di Eidos Montreal, software house canadese che negli ultimi anni ha sviluppato Deus Ex Mankind Divided e Shadow of the Tomb Raider, e assistito Crystal Dynamics per Marvel's Avengers. Stando ad alcuni insistenti rumor, il nuovo gioco di Eidos Montreal potrebbe essere legato ai Guardiani della Galassia...

Il resto della serata firmata Square Enix sarà animato da "un eccitante aggiornamento" su Babylon's Fall di Platinum Games (che non si fa vedere da più di un anno), novità in merito all'espansione Black Panther: War for Wakanda per Marvel's Avengers, un approfondimento su Life is Strange: True Colors e una prima occhiata a Life is Strange: Remastered Collection. Ecco il riassunto di tutte le conferenze E3 2021 con data e orari italiani.