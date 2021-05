Square Enix all'E3 2021: nuovo Final Fantasy esclusivo per PS5 e gioco cross-gen di Eidos?

Square Enix non ha ancora annunciato i suoi piani per l'E3 2021, il publisher ha confermato la sua presenza alla fiera senza però svelare ancora una lineup. Ad anticipare qualcosa ci pensa l'insider Navtra su ResetERA.

La fonte fa sapere di non essere a conoscenza degli annunci E3 di Square Enix e di basarsi esclusivamente sulle sue informazioni legate ai giochi in fase di sviluppo, dunque quanto riportato deve essere preso con le dovute precauzioni.

Non è neanche troppo chiaro se gli annunci in questione arriveranno alla fiera di Los Angeles o magari ad uno show Square Enix Presents, Navtra in ogni caso parla di un Final Fantasy esclusivo per PS5 e un gioco Eidos cross-gen.

Il riferimento al gioco di Final Fantasy non è legato a Final Fantasy XVI, ha specificato l'insider nei commenti successivi, tuttavia non è escluso che possa trattarsi di Final Fantasy VII Remake Parte 2 anzichè di un gioco del tutto nuovo.

Difficile saperne di più, Square Enix potrebbe davvero avere in serbo un nuovo Final Fantasy esclusivo per PlayStation 5 oltre a Final Fantasy VII Remake Parte 2 e Final Fantasy 16? Non ci resta che attendere il mese di giugno per saperne di più su questi rumoreggiati annunci di Square Enix.