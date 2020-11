Square Enix e l'effetto Covid: confermati posticipi per nuovi giochi

La pandemia globale ha avuto effetti dirompenti su moltissimi settori produttivi nel corso del 2020, con il settore videoludico che è stato colpito soprattutto da ritardi nel corso dei processi di sviluppo di nuove produzioni.

L'intero anno è infatti stato testimone di molteplici casi di posticipi di videogiochi, da Cyberpunk 2077 a The Last of Us Parte 2, passando per Marvel's Avengers. Nel corso del mese di ottobre, Square Enix ha ribadito l'impatto del Coronavirus sulle proprie attività. In seguito alla necessità di preservare la salute dei dipendenti e di ottemperare alle normative promulgate in molti Paesi del mondo, i team di sviluppo hanno proseguito le proprie attività in smart-working, con un rallentamento dei ritmi creativi.

Ora, alla vigilia del debutto delle console di nuova generazione, Square Enix conferma ancora una volta tale circostanza. Nell'ultimo report finanziario, il colosso videoludico riferisce di un "impatto sulle tabelle di marcia relative allo sviluppo dei nostri nuovi titoli a causa delle interruzioni del lavoro di terze parti esterne alle quali avevamo demandato una parte dei nostri sforzi produttivi". Le attività di outsourcing, si specifica, sono state rallentate proprio dalle conseguenze della pandemia di Coronavirus. I giochi in questione, la cui identità resta misteriosa, sono ora stati ricalendarizzati per gli anni fiscali 2022 e 2023.



Al momento, è impossibile provare a ipotizzare quali siano i giochi coinvolti. Square Enix ha infatti in cantiere diverse produzioni prive di data d'uscita pubblica, tra le quali Final Fantasy XVI o Projet Athia per PS5. D'altra parte è inoltre probabile che la compagnia stia lavorando anche a progetti ancora non annunciati.