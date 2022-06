Square Enix si espande nel cloud gaming investendo in Blacknut

Ci si chiedeva come Square Enix avrebbe investito i soldi derivanti dalla cessione di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, ed ecco che la compagia nipponica ha recentemente annunciato che investirà nella piattaforma Blacknut Cloud Gaming.

Questo investimento strategico mira a soddisfare la crescente domanda mondiale di servizi dedicati al cloud gaming. Secondo Square Enix, questa mossa è messa in atto per prepararsi al futuro e aiuterà Blacknut ad ampliare la sua selezione di giochi.

Newzoo attualmente stima che il mercato del cloud gaming aumenterà di 4 volte le sue dimensioni entro il 2024. L'ultimo report, che tra le altre cose ha confermato che generazione Z e Alpha sono in forte contatto con il gaming, mostra anche che il mercato è aumentato fino a un totale di $1,5 miliardi di dollari. Questo numero è stato generato da 21,7 milioni di utenti paganti attraverso servizi di cloud gaming nel corso del 2021.

L'investimento sosterrà la ricerca e lo sviluppo in corso per consolidare il vantaggio tecnologico di Blacknut, accelerare la portata del mercato della sua soluzione B2B ed espandere ulteriormente il portfolio di giochi Blacknut che vanta già più di 500 giochi di una serie di noti editori. Olivier Avaro, CEO di Blacknut, ha dichiarato quanto segue in un comunicato stampa:

"Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Square Enix, una società i cui franchise continuano a conquistare generazioni di giocatori. La decisione di investire in Blacknut è una conferma della nostra visione, tecnologia e approccio al mercato. Square Enix comprende il potenziale del cloud gaming, poiché i giocatori continuano ad abbandonare i formati fisici, trovando nuovi modi per offrire esperienze di gioco dirompenti dal cloud".

Blacknut è un servizio di streaming cloud attualmente disponibile in 45 paesi in Europa, Nord America, Asia meridionale e, più recentemente, in America Latina e Medio Oriente. Il servizio offre un ampio catalogo di giochi disponibile come esperienza click-to-play su tutti gli schermi connessi a Internet. Il servizio è disponibile su computer, cellulari, smart TV e set-top box, oppure direttamente tramite Webapp su Chrome e Safari.