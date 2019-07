Square-Enix si esprime sulla possibilità di sviluppare Final Fantasy X-3

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di Game Informer.com, Yoshinori Kitase, producer di Square-Enix attualmente concentrato insieme a Tetsuya Nomura sullo sviluppo dell'ambizioso Final Fantasy VII Remake, ha parlato di una eventuale realizzazione di Final Fantasy X-III.

Pur trattandosi di un'idea che viene spesso e volentieri discussa internamente negli studi di Square-Enix, Kitase ha precisato che attualmente non vi è in piedi alcun progetto che possa dare in qualche modo adito alle speranze dei fan. Questo, in gran parte, è dovuto al fatto che la compagnia è in questo momento completamente concentrata sul rifacimento della settima fantasia finale, e considerando la natura episodica del titolo si presuppone che lo sarà ancora per diversi anni.

"L'idea salta fuori di tanto in tanto quando alcune persone che hanno lavorato sull'originale Final Fantasy X parlano tra loro", le dichiarazioni di Kitase. "Questo è il motivo per cui le persone che hanno lavorato al gioco sono ancora in Square Enix oggi, ma anche perché ne hanno tanti ricordi affettuosi.



"Tuttavia, si tratta solo di normali chiacchiere, e non è stato pianificato nulla per realizzarlo perché, una volta che dovessimo iniziare a lavorarci, non c'è dubbio sul fatto che diverrebbe un progetto enorme con centinaia di dipendenti impegnati (e ho un progetto in corso che ho bisogno di finire prima di allora!)".

Chissà, comunque, se dopo il termine dei lavori su tutti i capitoli di Final Fantasy VII Remake Square-Enix non decida di andare a rispolverare un altro dei capitoli più importanti della sua serie JRPG. A voi piacerebbe l'arrivo di Final Fantasy X-III?