Square-Enix: Final Fantasy 7 Remake non può puntare solo sulla nostalgia

Nel corso di una recente intervista, il CEO di Square-Enix, Yosuke Matsuda, ha discusso delle difficoltà incontrate dal publisher nipponico durante lo sviluppo dell'ambizioso rifacimento di Final Fantasy VII, ad oggi riconosciuto da molti fan come uno dei migliori esponenti della longeva saga JRPG.

Lavorando al titolo, Square-Enix ha imparato che realizzare un remake può rivelarsi molto più complesso che sviluppare un titolo interamente nuovo, dal momento che il team di sviluppo ha dovuto escogitare la maniera più adatta per accontentare sia i fan di vecchia data che i nuovi potenziali giocatori:

"Direi che abbiamo imparato che fare dei remake può essere estremamente difficile. Può essere più difficile che realizzare qualcosa di originale, un titolo nuovo. Ciò che intendo dire è che, quando lavori ad un remake, non puoi rincorrere solo la nostalgia. Non funzionerebbe. Devi renderlo il tuo nuovo gioco, un titolo che risulti moderno.

Con Final Fantasy VII Remake abbiamo dovuto pensare ai vecchi fan, che conoscono FF VII, ma allo stesso tempo abbiamo voluto allargare i nostri orizzonti verso coloro che potrebbero non avere esperienza con il gioco, o con la serie di Final Fantasy in generale. Non penso che avremmo potuto considerare solo i fan di lunga data. Ovviamente diamo valore a tutto il supporto che questi ci hanno dato, ma vorremmo anche che nuovi utenti possano giocarci. Dobbiamo creare un gioco godibile da entrambe le fette di utenza. Per questo dico che è così difficile".

Final Fantasy VII Remake uscirà in esclusiva temporale su PS4 il 3 marzo 2020 in edizioni Standard, Deluxe e 1st Class. Digital Foundry ha messo a confronto la demo E3 rifacimento del JRPG con il titolo originale pubblicato nel 1997 su PS One.