Square Enix: Final Fantasy 7 Remake è un successo, Marvel's Avengers sotto le aspettative

Square Enix ha pubblicato i risultati finanziari degli ultimi nove mesi dell'anno fiscale, dati che dimostrano una solidità nonostante Marvel's Avengers (uno dei principali titoli della lineup del publisher giapponese per il 2020) abbia faticato ad imporsi a livello commerciale.

Nel periodo che va dal primo aprile al 31 dicembre 2020 Square Enix ha registrato vendite nette in aumento del 33.7% e introiti operativi in aumento del 47.7% sempre rispetto al 2019. I profitti sono calati del 4.3% rispetto all'anno precedente ma il publisher ha dato in parte la colpa al mercato arcade, con le sale giochi chiuse in Giappone per buona parte dell'anno a causa della pandemia è stato difficile generare denaro da questo segmento di business.

Per quanto riguarda il settore "Gaming HD" Square Enix ha ottenuto buoni risultati con Final Fantasy VII Remake che ha garantito vendite nette praticamente raddoppiate rispetto a quelle ottenute nello stesso periodo del 2019. Nella seconda parte dell'anno il publisher ha invece registrato perdite per 6 miliardi di yen, dovute in parte al mancato successo commerciale di Marvel's Avengers (il quale ha venduto sotto le aspettative) e alla mancata pubblicazione di espansioni per Dragon Quest X e Final Fantasy XIV.

A quanto pare Square Enix non ha recuperato i costi di sviluppo e promozione per Marvel's Avengers ma la compagnia è fiduciosa del fatto che le vendite possano aumentare grazie all'arrivo dell'aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.