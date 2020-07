Square Enix fonda Balan Company, nuovo brand dedicato ai giochi d'azione

Square Enix ha annunciato la fondazione di Balan Company, nuovo brand della compagnia che riunisce studi interni ed esterni specializzati in videogiochi d'azione.

Obiettivo di Balan Company è quello di produrre e proporre ai giocatori "esperienze action di alto profilo con particolare focus sulla storia e la narrazione", al momento non sappiamo quali giochi verranno prodotti e riuniti sotto questa etichetta, il sito ufficiale però fa capire come non manchi molto ad un primo annuncio: "Signore e signori, la Balan Company vi dà il benvenuto al suo favoloso spettacolo! Abbiate ancora po' di pazienza, mancano gli ultimi ritocchi e poi alzeremo il sipario!"

Non è escluso che il brand Balan Company possa essere utilizzato per giochi Story Driven come Tomb Raider e altri franchise action di Square Enix, oppure per nuove IP non ancora annunciate. Certo è che il publisher giapponese sembra voler diversificare sempre di più la sua offerta riunendo i titoli del suo catalogo sotto varie etichette dalla denominazione e dalle caratteristiche ben precise.

Cosa vi aspettate da questa etichetta di Square Enix? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.