Square Enix si fonderà presto con Luminous Productions, gli autori di Forspoken

Square Enix Holdings ha annunciato la fusione con Luminous Productions, sussidiaria dell'azienda giapponese nota non solo per aver sviluppato il Luminous Engine ma anche per aver dato vita a Forspoken, uscito a gennaio su PC e PS5.

Dal primo maggio 2023, Luminous Productions non esisterà più e si fonderà con Square Enix, tutti i dipendenti verranno ricollocati presso gli studi interni del publisher e continueranno a lavorare all'interno del gruppo, non sono previsti licenziamenti e i dipendenti di Luminous verranno supportati durante il trasferimento ed il passaggio alle divisioni interne di Square Enix.

Luminous Productions è stata fondata nel 2018 con l'obiettivo di sviluppare nuove tecnologie e grandi giochi AAA, il cambiamento delle condizioni del mercato però ha reso necessari alcuni cambiamenti come parte di una manovra di Square Enix per restare più competitiva in un business sempre più complesso da gestire.

Non sappiamo se questa scelta sia stata dettata dalle probabili non troppo brillanti performance di Forspoken, il gioco è stato accolto tiepidamente dalla critica e le vendite potrebbero non essere state all'altezza delle aspettative. Ad oggi non sono stati comunicati dati ufficiali ma il gioco è sparito rapidamente dalla Top 10 delle classifiche di tutto il mondo a poche settimane dal lancio.