Square-Enix: il futuro è multipiattaforma, grande attenzione ai team occidentali

Durante l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti, Yosuke Matsuda di Square-Enix ha parlato del rinnovato approccio della compagnia verso lo sviluppo e la pubblicazione di videogiochi, una visione più globale rispetto al passato, necessaria per restare in vetta in un mercato altamente competitivo.

Matsuda accenna alle console domestiche, confermando che "Square-Enix manterrà un tipo di approccio multipiattaforma, vogliamo che i nostri giochi siano disponibili sul maggior numero di sistemi, l'aumento delle piattaforme a disposizione è una cosa molto positiva."

Si continua poi parlando di collaborazioni e partnership con studi occidentali: "Per raggiungere il nostro obiettivo dovremo necessariamente guardare all'Occidente. In Giappone i team sono sempre più piccoli e pochi sono quelli capaci di lavorare contemporaneamente su più piattaforme. Valuteremo le risorse oltreoceano, collaborare con sviluppatori americani ed europei sarà la chiave di volta."

Square-Enix ha già dimostrato di essere molto aperta alle collaborazioni con studi di sviluppo occidentali, come dimostrano i casi di Eidos Montreal, IO Interactive e Crystal Dynamics.