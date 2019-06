Square Enix: il game streaming non soppianterà presto i giochi PC e console

Intervistato da GamesIndustry.biz, l'amministratore delegato di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha offerto il suo punto di vista sulle opportunità offerte dal game streaming e sulle concrete probabilità che quest'ultimo possa avere nel soppiantare l'industria videoludica tradizionale su PC e console.

Nonostante abbia manifestato di recente l'intenzione di lanciare in un prossimo futuro un proprio servizio di game streaming, il boss di Square Enix coglie al volo l'occasione per ritornare sull'argomento e dichiarare che "per le persone appassionate di videogiochi che utilizzano attualmente il PC e le console, credo che sia piuttosto improbabile che questi utenti si spostino improvvisamente su di un ambiente basato esclusivamente sul cloud gaming".

Per rimarcare il punto ed evitare ogni incomprensione di sorta, Yosuke Matsuda spiega che "se dico questo è perchè le console e i PC sanno offrire attualmente un ambiente di gioco molto stabile e bello in cui divertirsi. Per questo motivo, con i servizi in game streaming che stanno per essere lanciati (come Google Stadia, ndr) e con la mancanza di chiarezza sull'esperienza di gameplay che gli utenti sapranno ottenere attraverso di essi, credo che sia improbabile che queste persone passino improvvisamente al cloud gaming".

A margine dell'E3 2019, lo stesso Matsuda ha candidamente ammesso di aver smarrito il codice dei vecchi giochi che hanno scritto la storia della compagnia. In compenso, i vertici di Square Enix confermano lo sviluppo di Dragon Quest 12 su PS5 (e più in generale su piattaforme next gen) e di voler impegnarsi in futuro per realizzare altri remake e remaster sulla falsariga degli ambiziosi progetti che coinvolgeranno Final Fantasy 7 e FF8.