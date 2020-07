Square Enix: il gioco action di Balan Company sarà svelato il 23 luglio

Attraverso i propri canali social in lingua giapponese, i rappresentanti di Square Enix fissano per giovedì 23 luglio la presentazione del primo progetto legato al brand Balan Company dedicato ai giochi d'azione.

Nel momento in cui scriviamo, anche la versione occidentale del sito di Balan Company ha ricevuto un aggiornamento che esorta gli appassionati di giochi action ad aspettarsi delle sorprese imminenti dalla nuova etichetta interna a Square Enix.

Secondo quanto riferito, il reveal in questione avverrà alle ore 19:00 italiane di domani, ossia nell'esatto momento in cui dovrebbe concludersi l'evento Xbox Series X del 23 luglio. Il messaggio condiviso dal colosso videoludico giapponese, però, non specifica se questa presentazione sarà o meno collegata allo spettacolo preparato da Microsoft per gli utenti PC, Xbox One e i futuri acquirenti di Xbox Series X.

A prescindere dal possibile legame con l'evento Xbox, l'annuncio del primo progetto legato al brand di Balan Company ci consentirà di fare chiarezza sulle intenzioni e sulle ambizioni nutrite da Square Enix per questa nuova realtà interna alla galassia di sussidiarie e di partner del publisher e sviluppatore giapponese.