Square Enix: da Harvestella a Final Fantasy, tutti gli annunci del Nintendo Direct

In un Nintendo Direct ricco di annunci e sorprese, Square Enix ha calamitato le attenzioni del pubblico condividendo tantissime informazioni sui videogiochi del publisher e sviluppatore giapponese in arrivo nei prossimi mesi, sia su Switch che in multipiattaforma.

I piani delineati dal colosso videoludico giapponese abbracciano una finestra temporale che parte da quest'oggi, con l'arrivo su Switch e PC di Various Daylife, e arrivano fino ai primi mesi del prossimo anno con il lancio di Octopath Traveler 2 appena mostrato durante il Nintendo Direct.

Senza indugiare oltre, eccovi allora il riassunto degli annunci di Square Enix a margine dell'ultimo Nintendo Direct:

13 settembre 2022 - Various Daylife : disponibile su Nintendo Switch e PC, in arrivo il 16 settembre su PlayStation 4

: disponibile su Nintendo Switch e PC, in arrivo il 16 settembre su PlayStation 4 27 settembre 2022 - Life is Strange Arcadia Bay Collection : in sviluppo su Nintendo Switch

: in sviluppo su Nintendo Switch 4 novembre 2022 - Harvestella : in uscita su Nintendo Switch e PC (Steam)

: in uscita su Nintendo Switch e PC (Steam) 1 dicembre 2022 - Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered : in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, PC (Steam), dispositivi iOS e Android

: in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, PC (Steam), dispositivi iOS e Android 13 dicembre 2022 - CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION : in sviluppo su Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

: in sviluppo su Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X 16 febbraio 2023 - THEATRHYTHM FINAL BAR LINE : in sviluppo su Nintendo Switch, PS4

: in sviluppo su Nintendo Switch, PS4 24 febbraio 2023 - Octopath Traveler 2: in sviluppo su Nintendo Switch, PS5, PS4, PC (tramite STEAM)

Cosa ne pensate dei videogiochi che Square Enix ha mostrato durante il Nintendo Direct del 13 settembre? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo ad ammirare il nuovo video gameplay di Zelda Tears of the Kingdom, il sequel di Breath of the Wild che ha chiuso 'col botto' l'evento mediatico della casa di Kyoto.