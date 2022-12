Square Enix ignora Xbox: nessun gioco in arrivo nel 2023, per ora

Il 2023 di Square Enix si prospetta già adesso piuttosto ricco di uscite: si inizia con Forspoken per poi proseguire con Octopath Traveler II, senza dimenticare l'attesissimo Final Fantasy XVI in arrivo durante la prossima estate. E bisogna ancora capire se Final Fantasy VII Rebirth arriverà davvero nel nuovo anno oppure no.

La particolarità, però, è che tutti questi giochi sono previsti su PlayStation, PC o Nintendo Switch, in alcuni casi in arrivo sulle piattaforme Sony in esclusiva console. Tutto tace, invece, sul fronte Xbox: la compagnia nipponica non ha al momento alcun gioco programmato per le piattaforme Microsoft, con Crisis Core Final Fantasy VII Reunion come ultimo titolo finora pubblicato su Xbox Series X/S e Xbox One.

Se titoli come Final Fantasy XVI e Forspoken sono esclusive console temporali PlayStation, sorprende che Square Enix non abbia in programma versioni Xbox per Octopath Traveler II: il precedente episodio della serie, infatti, è sbarcato su Xbox One nel corso del 2021, con tanto di arrivo subito al day one su Xbox Game Pass. Almeno in questo caso, dunque, era lecito aspettarsi un'uscita anche sui sistemi Microsoft oltre a quelle Sony e Nintendo già confermate, ma invece nessun segnale da parte della software house giapponese.

Ovviamente nulla vieta a Square Enix di annunciare nel corso dei prossimi mesi l'arrivo di Octopath Traveler II sue produzioni su Xbox, magari anche degli anni passati, ma per adesso sembra esserci una certa distanza tra le due realtà in vista del 2023. Nel frattempo Square Enix ha ascoltato i feedback dei fan su Forspoken, annunciando diverse migliorie in arrivo con la versione completa, mentre Final Fantasy 16 promette di essere il gioco più violento della serie, almeno stando a quanto emerso dal rating ESRB.