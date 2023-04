Square Enix insiste su NFT e blockchain: nuova partnership con Elixir

Mentre l'interesse nei confronti di NFT e blockchain da parte dei pubisher sembra essersi raffreddato, con i giocatori che non hanno mai manifestato particolare interesse in queste tecnologie, Square Enix prosegue invece dritta per la sua strada e continua ad investire in questi ambiti attraverso nuove partnership.

La compagnia nipponica ha annunciato di aver avviato una collaborazione con Elixir, piattaforma incentrata sul web3, con lo scopo di "generare interesse e visibilità verso i giochi web3 tra i giocatori tradizionali". La collaborazione tra Square Enix ed Elixir è volta dunque alla produzione nel corso del 2023 di più giochi incentrati su NFT e blockchain, sebbene al momento siano ancora pochi i dettagli precisi su come funzionerà la partnership tra le due realtà. In precedenza Elixir ha stretto un'analoga alleanza anche con Epic Games, con i giochi della casa di Fortnite arrivati all'interno della piattaforma web3 lo scorso febbraio.

La mossa di Square Enix in ogni caso non sorprende, considerato come l'azienda giapponese già da diverso tempo ha manifestato il proprio interesse nei confronti delle nuove, controverse tecnologie rendendola un elemento di punta della propria strategia commerciale. Proprio nelle scorse settimane sono state distribuite cartoline a tema Final Fantasy 7 con nuovi NFT da riscattare, e sono dunque molto probabili ulteriori iniziative simili nel prossimo futuro.



NFT a parte, Square Enix ha compiuto 20 anni: l'1 aprile del 2003 avvenne infatti la fusione tra Squaresoft ed Enix, dando vita ad uno dei più grandi colossi nipponici attualmente attivi.