Square Enix ha intenzione di investire 'in maniera aggressiva su nuove IP'

In occasione della presentazione dei risultati finanziari conseguiti nel corso dell'anno fiscale 2018, Square Enix ha delineato alcuni dei propri futuri obiettivi di sviluppo.

In particolare, la software house ha annoverato tra gli obiettivi di medio termine l'ampliamento della propria offerta videoludica, tramite la "pubblicazione regolare di nuovi titoli AAA". Square Enix punta inoltre ad accrescere il coinvolgimento degli utenti tramite la realizzazione di "diversi contenuti di principali IP esistenti". Elemento particolarmente interessante, inoltre, la software house punta a lanciare sul mercato anche nuovi franchise. In merito, infatti, il team dichiara: "Investiremo in maniera aggressiva in nuove IP su di una base continuativa per arricchire il nostro portfolio e consentire una crescita sostenuta".



Sul fronte dei franchise già noti ed ampiamente amati dal pubblico, Kingdom Hearts 3 ha sicuramente rappresentato una pubblicazione molto attesa dello scorso anno fiscale. Attualmente, i fan della serie sono inoltre in attesa di maggiori informazioni in merito all'annunciato DLC Re Mind di KH3. Il 2018 di Square Enix ha tuttavia visto l'esordio anche di nuove IP, tra le quali possiamo citare Octopath Traveler, esordito su Nintendo Switch ed ora atteso anche su PC. Guardando avanti, ricordiamo che proprio recentemente è stato pubblicato un nuovo teaser trailer di Final Fantasy 7 Remake. Su quali progetti vi piacerebbe vedere impegnata Square Enix nel prossimo futuro?