Square Enix investe nel comparto grafico: nasce Image Studio Division

Con all'attivo un notevole numero di progetti in cantiere, Square Enix non cessa di investire in sviluppo in ricerca, con un interessante annuncio che conferma l'impegno del colosso videoludico nel campo dell'avanzamento tecnologico.

Direttamente dal Giappone giunge infatti l'annuncio ufficiale della nascita della Square Enix Image Studio Division. Nello specifico, la nuova divisione è il risultato della fusione delle già esistenti Visual Works Division e Image Arts Division. La prima si è per lungo tempo occupata della realizzazione di sequenze filmiche pre-renderizzate per i giochi della compagnia, mentre la seconda - della quale fanno parte molti degli autori di Kingslaive: Final Fantasy XV - si è di recente concentrata in attività di sviluppo di tecniche di resa visiva di alto livello, con particolare focus sulle performance in tempo reale del comparto grafico.



La nuova Image Studio Division avrà il compito di accelerare il processo di sviluppo di tecnologie di espressione visuale di carattere next-gen. L'obiettivo ultimo è ovviamente quello di incorporare i risultati delle attività della nuova divisione nei giochi in sviluppo presso i molteplici team di Square Enix. Al momento, la compagnia non ha però offerto ulteriori dettagli in merito alle attività della nuova divisione.



Tra i molti titoli attualmente in sviluppo presso il colosso nipponico, troviamo Forspoken, ormai ex Project-Athia, atteso nel 2022 su PC e PS5. Interessanti rumor vorrebbero inoltre in lavorazione un nuovo Kingdom Hearts in Unreal Engine 5.