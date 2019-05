Square Enix: bene Kingdom Hearts 3 e Shadow of the Tomb Raider, chiude uno studio interno

Nelle ultime ore sono stati pubblicati i dati di vendita di titoli targati Square Enix come Shadow of the Tomb Raider e Kingdom Hearts 3, i quali hanno in entrambi i casi pienamente soddisfatto le aspettative del publisher orientale.

Non è però tutto oro quel che luccica e, nonostante il successo di queste serie, sono stati registrati anche dei cali per quello che riguarda le sezioni mobile, dei titoli multiplayer online e del merchandise legato alle varie proprietà intellettuali.

Sono invece stati raggiunti dei veri e propri record per le seguenti serie:

Final Fantasy con 144 milioni di unità vendute (2 milioni in più rispetto al secondo quarto dell'anno fiscale 2019)

Dragon Quest con 78 milioni di unità vendute (2 milioni in più rispetto al primo quarto dell'anno fiscale 2019)

Tomb Raider con 74 milioni di unità vendute (7 milioni in più rispetto al secondo quarto dell'anno fiscale 2019)

A questi dettagli si aggiunge anche la chiusura del team di sviluppo interno Studio Istolia, che stava lavorando a Project Prelude Rune. Il sito ufficiale dello sviluppatore è stato chiuso e il profilo Twitter non è più presente sul social network, lasciando ben poche speranze ai fan.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Square Enix sarà all'E3 2019 con una conferenza dedicata e sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su data e ora d'inizio dell'evento.