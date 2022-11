Square Enix, Koei Tecmo e Bandai Namco registrano una valanga di nuovi marchi

Il sempre vigile Sal Romano di Gematsu segnala la registrazione di numerosi trademark in Giappone da parte di colossi come Square Enix, Bandai Namco e Koei Tecmo, i quali hanno depositato nuovi nomi che potrebbero essere utilizzati nel prossimo futuro.

Nello specifico il 10 novembre scorso Square Enix ha registrato i marchi Paranormasight e The Portopia Serial Murder Case, quest'ultimo è il titolo di un gioco d'avventura ideato da Yuji Horii (papà di Dragon Quest) e pubblicato nel 1983 su PC-6001. Remaster o remake in arrivo? Non è da escludere.

Koei Tecmo Games ha invece registrato i march Metaverse Daikoukai Jidai (Uncharted Waters) Metaverse Hadou, Metaverse Musou (Warriors), Metaverse Nioh, Metaverse Sangokushi (Romance of the Three Kingdoms) e Metaverse Suikoden (Bandit Kings of Ancient China), oltre a Isekai Musou (Other World Warriors), Gakuen Musou (Academy Warriors) e Tensei Musou (Warriors Reincarnation).

Infine è la volta di Bandai Namco con le registrazioni dei marchi e loghi Endrays, Excycle, Hook & Kaiju e Shigeru Planet. Gematsu fa notare che potrebbe trattarsi di una serie di giochi indipendenti o sviluppati da studi partner e non direttamente da studi interni del publisher. Non ci resta che attendere per saperne di più, come sempre i marchi in questione potrebbero essere stati registrati solamente a scopo cautelativo.