Square Enix lancia una nuova iniziativa: ora gli utenti potranno co-sviluppare giochi

Square Enix ha inaugurato un interessante progetto inedito che vedrà il coinvolgimento attivo della propria utenza. Si tratta di Live Interactive Works Game Development Crew, una nuova community che permetterà ai giocatori non solo di testare titoli in via di sviluppo, ma anche di co-svilupparli a loro volta.

E c'è già il primo gioco in lavorazione presso la community: trattasi di Project Gluttony, tutto incentrato sul multiplayer online e che metterà a confronto umani e mostri in grandi battaglie dove gli uomini dovranno cooperare tra loro per sopravvivere all'assalto delle creature nemiche. Grazie a Live Interactive Works, gli utenti potranno vedere e dare i loro feedback sull'andamento dei lavori legati al progetto, di cui gli sviluppatori faranno tesoro. "Puntiamo a creare una nuova forma di sviluppo dove le persone possono davvero vivere come funzionano i processi lavorativi e comunicarli al mondo", spiega Square Enix.

Il programma in ogni caso non è rivolto liberamente a tutti, ma ci sono alcuni requisiti da rispettare. Oltre ad essere ovviamente interessati ai meccanismi di sviluppo di un videogioco, Square Enix cerca nello specifico influencer videoludici con minimo 3000 iscritti nei propri canali Youtube o Twitch, in modo che così possano comunicare ad un'ampia platea i progressi sui lavori legati alla community. In ogni caso Square Enix punta ad espandere l'audience di riferimento a seconda di come si evolveranno i lavori su Project Gluttony.

Il colosso giapponese già da tempo sta manifestando il proprio interesse verso nuove forme d'intrattenimento e tecnologia: ad esempio Square Enix si sta espandendo verso il cloud gaming investendo nella piattaforma Blacknut. Ancora, Square Enix punta anche a creare NFT narrativi, che tuttavia non dovrebbero coinvolgere i suoi brand di punta come Final Fantasy e Dragon Quest.