Square-Enix lancia la promozione Golden Week: sconti fino al 50% su PC

In occasione delle festività della Golden Week 2018, Square-Enix ha lanciato una nuova ondata di sconti per i suoi titoli in versione PC, con cui i giocatori saranno in grado di risparmiare fino al 50% sui prezzi di listino.

Sullo Square-Enix Store, dunque, potete consultare l'intera lista di titoli in saldo da oggi fino a giovedì 10 maggio. Fra i titoli più rinomati, troviamo Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X-X2, Final Fantasy XIII, World of Final Fantasy, Dragon Quest Heroes II: Explorers Edition, Star Ocean: The Last Hope: 4K & Full HD Remaster e altri ancora. Separatamente, trovate diversi sconti interamente dedicati a Final Fantasy XIV, il fortunato MMORPG della compagnia.

Cosa ne pensate di questi sconti? Approfitterete dell'occasione per recuperare alcuni dei titoli Square-Enix?