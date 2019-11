Square Enix è già al lavoro su Final Fantasy 7 Remake: Part 2

Oggi Square Enix ha reso enormemente felici i suoi fan condividendo tanti nuovi screenshot di Final Fantasy 7 Remake, incentrati sui membri della squadra Avalanche, sul Turks (corpo speciale della ShinRa) e su creature come Chocobo e Moogles. Ebbene, c'è anche dell'altro per cui gioire!

È ormai noto da molto tempo che il remake di Final Fantasy 7 sarà pubblicato in più parti. Il titolo che arriverà sugli scaffali il 3 marzo 2020 coprirà tutti gli avvenimenti ambientati a Midgar, espandendoli e approfondendoli a dovere per l'occasione. Fino ad oggi, tuttavia, Square Enix non aveva mai fornito informazioni precise riguardo all'episodio successivo, che avrà il compito di proseguire l'arco narrativo. Nel comunicato che ha accompagnato la pubblicazione dei nuovi screenshot, Testuya Nomura ha fatto sapere che i lavori sulla seconda parte del progetto sono già cominciati: "Abbiamo anche già iniziato a lavorare sul prossimo episodio, ma sono sicuro che giocando a questo titolo le vostre aspettative aumenteranno, esattamente come il mondo che si estende oltre Midgar".

Il director ha anche speso qualche parola per i giocatori più diffidenti, che memori dell'esperienza originale - nel gioco del 1997 il completamento di Midgar richiedeva poche ore - sono preoccupati di trovare sullo scaffale un'esperienza dalle ridotte dimensioni: "Le opportunità per discutere delle nostre vere intenzioni sono poche, ma riguardo alla grandezza del gioco - non c'è alcun motivo per essere preoccupati. Anche con la sola porzione di Midgar, ho dovuto dare delle specifiche indicazioni per evitare che la densità e il volume dell'esperienza fossero troppo elevati". Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo, è in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4.