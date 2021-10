Square Enix London Mobile: aperto un nuovo studio al lavoro su Tomb Raider e Avatar

Square Enix ha annunciato l'apertura di Square Enix London Mobile, studio di sviluppo che si pone l'obiettivo di sviluppare giochi free to play di alta qualità per smartphone e tablet. Il team è attualmente al lavoro su due diversi progetti.

Square Enix London Mobile è uno studio fondato da veterani del settore e composto da personalità che hanno collaborato negli anni allo sviluppo di numerosi videogiochi di successo. La compagnia potrà accedere al catalogo IP di Square Enix e collaborerà con altri team esterni allo sviluppo di giochi e applicazioni di successo.

I primi due giochi in sviluppo sono Tomb Raider Reloaded realizzato in collaborazione con Crystal Dynamics e Avatar The Last Airbender in collaborazione con Navigator Games, studio con sede a Vancouver. Tomb Raider Reloaded è in soft launch in alcuni paesi come Australia e Canada, il lancio è previsto tra la fine dell'anno e il 2022 mentre Avatar The Last Airbender è ancora privo di una finestra di lancio.

Con questa mossa Square Enix amplia ancora di più il suo raggio d'azione sul mercato, dando vita ad uno studio specializzato nello sviluppo e nella pubblicazione di videogiochi free to play per mobile di alta qualità con l'obiettivo di conquistare un pubblico sempre più vasto.