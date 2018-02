Square Enix molto soddisfatta dalle vendite digitali di NieR Automata

ha diffuso i propri risultati finanziari relativi all'ultimo trimestre fiscale, ribadendo gli ottimi risultati registrati con le copie digitali di NieR Automata . Qualche calo, invece, per quanto riguarda le vendite complessive su base annua.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, le vendite registrate nel 2017 dai giochi Square Enix hanno registrato un piccolo calo rispetto ai risultati dell'anno scorso. Tuttavia, grazie in particolar modo al successo di NieR Automata, il reddito operativo della compagnia è salito comunque di qualche punto percentuale.

Complessivamente, il digital entertainment business di Square Enix ha garantito ricavi pari 143.574 milioni di yen (con un calo dell'1,8% su base annua) e 36,378 milioni di yen in termini di utile operativo, con un massiccio incremento del 66,9% rispetto all'anno precedente.