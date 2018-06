Square Enix Montreal si allontana dai giochi mobile: no ad altri titoli come Lara Croft GO

Parlando ai microfoni di PCGamesInsider.biz, lo studio head di Square Enix Montreal Patrick Nau ha riferito che la compagnia non si dedicherà più a titoli come Lara Croft GO e Deus Ex GO. Realizzare giochi mobile premium, del resto, si è rivelato un modello di business meno remunerativo del previsto.

"Devo dire di no, non sono in sviluppo ulteriori titoli come Lara Croft Go, Hitman Go o Deus Ex Go. Questa serie è stata una grande avventura per noi, del resto abbiamo lavorate a tre progetti di una certa importanza. Il problema è che realizzare giochi mobile premium è una sfida sempre più complicata, perché parliamo di un mercato che continua a restringersi nel tempo. Ormai ci sono tanti giochi gratuiti di qualità in giro, quindi le persone sono meno predisposte a provare i titoli a pagamento." osserva Patrick Nau, spiegando i motivi che hanno spinto Square Enix Montreal ad allontanarsi dai giochi mobile, almeno per quanto riguarda il modello premium dei titoli a pagamento. Sentirete la mancanza di queste serie?

Con l'occasione vi ricordiamo che Square Enix ospiterà una conferenza all'E3 2018 lunedì 11 giugno alle 19:00 italiane, presentando sul palcoscenico di Los Angeles le novità più importanti in arrivo dai suoi studi.