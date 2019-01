Keyblade Bonus Preordine di KH3: presentati sul Canale Youtube giapponese di Square Enix

Kingdom Hearts 3 è ormai davvero vicinissimo alla data di lancio! A ormai poche settimane dalla pubblicazione, Square Enix ha deciso di rendere disponibili sul proprio canale Youtube giapponese tre brevissimi Trailer, interamente dedicati ai Keyblade Bonus disponibili per gli utenti nipponici che preordineranno il gioco tramite specifiche modalità.

Nel Trailer disponibile in apertura a questa news, potete vedere all'opera il Keyblade "Midnight Blue". Quest'ultimo sarà disponibile per i giocatori che effettueranno il preordine del gioco tramite Playstation Store. In calce, protagonista della medesima breve sequenza di gioco, potete osservare il Keyblade "Phantom Green". Quest'ultimo sarà invece legato al preordine di Kingdom Hearts 3 tramite lo store online di Xbox. Infine, sempre in calce alla news, potete vedere Sora brandire il Keyblade "Dawn Til Dusk", legato al preordine presso la catena giapponese Seven Eleven.

Purtroppo, tutti e tre i Trailer dedicati a questi speciali Keyblade Bonus, nel momento in cui scriviamo, sono stati pubblicati esclusivamente sul canale Youtube in lingua giapponese di Square Enix. Ulteriori informazioni in merito sono state fornite dall'Account Twitter, sempre Giapponese, di Kingdom Hearts. Ad ora non è quindi scontato che tali Bonus saranno disponibili anche in relazione ai preordini del gioco effettuati dai videogiocatori italiani.



In attesa di maggiori informazioni in merito tramite canali ufficiali, vi ricordiamo che Kingdom Hearts 3 sarà disponibile in Giappone a partire dal 25 gennaio, mentre la data di pubblicazione europea è fissata per l'ormai vicinissimo 29 gennaio 2019.