Square Enix, NFT e Metaverso: boom in Borsa dopo le dichiarazioni del presidente

È ormai da diversi mesi che si discute di NFT e Blockchain in casa Square Enix, con diversi sviluppatori e dirigenti che hanno espresso le proprie opinioni in merito.

In occasione della fine del 2021, a questi ultimi si è aggiunta l'importante voce del presidente del colosso videoludico, con Yosuke Matsuda che ha pubblicato una lettera pubblica. Con il documento, il volto di Square Enix ha espresso un marcato interesse nei confronti delle nuove tecnologie e dei trend che stanno generando all'interno del mercato, videoludico e non. In particolare, il dirigente giapponese ha evidenziato le potenzialità correlate a Blockchain e Metaverso, arrivando poi a prospettare un impegno a integrare gli NFT nei videogiochi sviluppati da Square Enix.



Una presa di posizione che non pare aver entusiasmato la community degli appassionati, che, al contrario, sta osservando tali nuove mode con generale diffidenza e scetticismo. Tuttavia, gli investitori sembrano invece aver trovato interessanti spunti di riflessione nelle parole del presidente Matsuda. A confermarlo, è il notevole balzo dell'8% compiuto dalle azioni Square Enix nel corso del solo martedì 4 gennaio 2022, prima giornata di apertura della Borsa di Tokyo dalla pubblicazione della lettera aperta. Una circostanza difficile da ignorare, poiché porta con sé la principale crescita azionaria dell'azienda degli ultimi cinque mesi circa.



Quali saranno le implicazioni concrete di tali trend nel 2022 di Square Enix, è tuttavia ancora troppo presto per valutarlo.