Square-Enix non molla la presa su NFT e blockchain: fanno ancora parte della sua strategia

Nonostante l'impressione generale sia che molti dei più grandi publisher abbiano tacitamente abbandonato la strada che portava all'impiego di NFT e blockchain nei prodotti videoludici, Square-Enix ha ribadito di essere interessata a sperimentare con questi elementi all'interno dei suoi prossimi giochi.

Durante il briefing sui risultati finanziari del mese scorso, un investitore ha chiesto all'ormai ex presidente Yosuke Matsuda (al vertice di Square-Enix c'è ora Takashi Kiryu) se la notevole portata dei nuovi giochi di Square Enix per il 2023, tra cui rientrano Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Rebirth, stia preparando la società a una flessione per il prossimo anno fiscale.

Matsuda ha replicato presidando che Square-Enix ha "organizzato la pipeline" in modo da mantenere una buona diffusione dei giochi in arrivo, senza concentrarli in un singolo periodo. Matsuda ha poi aggiunto: "Speriamo anche che attendiate con impazienza i giochi blockchain che intendiamo lanciare" nel prossimo anno fiscale e successivamente.

Come detto, Matsuda non ricopre più la carica di presidente di Square-Enix e questo potrebbe aver cambiato le carte in tavola all'interno dell'azienda nipponica. L'interesse per NFT e blockchain, di conseguenza, potrebbe essere ridimensionato nei prossimi mesi, tuttavia è evidente come il publisher abbia già avviato più di un progetto che accolga tali elementi. L'unico titolo che include NFT e blockchain svelato da Square-Enix è attualmente Symbiogenesis, definito come un Metaverso artistico con eroi NFT.

Nello stesso incontro, Square-Enix si è detta fortemente delusa dalle vendite di Forspoken e dai suoi giochi minori.