Square Enix: il nuovo gioco tripla A di Luminous Productions non arriverà presto

Luminous Productions è uno degli studi di Square Enix al lavoro su nuovi progetti tripla A. Stando alle parole del capo della software house Takeshi Aramaki, il nuovo gioco in cantiere dello sviluppatore non arriverà presto sul mercato.

Lo studio di Luminous Productions è stato capeggiato in passato da Hajime Tabata, il producer di Final Fantasy XV. Quando Tabata ha lasciato Square Enix, tuttavia, la direzione della software house è passata di mano a Takeshi Aramaki, che di recente è stato intervistato dalla redazione di Famitsu.

Parlando ai microfoni del celebre magazine giapponese, Aramaki ha affermato che il nuovo gioco tripla A di Luminous Productions è ancora in piena fase di sviluppo, e che prima di vederlo approdare sul mercato passerà ancora un po' di tempo. Queste le sue parole:

"Al momento non c'è molto da dire sul progetto (ride). Abbiamo stabilito alcuni elementi del gioco, altri sono ancora in fase di esame da parte del nostro team. Si tratta di una nuova IP, e stiamo lavorando duramente per portare avanti lo sviluppo affrontando nuove sfide. È un progetto molto impegnativo che richiederà molto tempo."

Sappiamo dunque che il nuovo gioco tripla A di Luminous Productions è a tutti gli effetti una nuova IP in mano a Square Enix, ancora avvolta nel mistero, e che il processo di sviluppo richiederà buona dose di tempo. Cosa vi aspettate? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli dagli sviluppatori.