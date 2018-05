Square-Enix e NVIDIA annuncia una collaborazione per Shadow of the Tomb Raider su PC

Square Enix, Eidos Montréal e Crystal Dynamics hanno annunciato oggi che lavoreranno con NVIDIA per sviluppare la versione PC di Shadow of the Tomb Raider. Questo sforzo contribuirà a massimizzare i benefici prestazionali della GeForce GTX Serie 10, continua, quindi, la collaborazione iniziata nel titolo precedente Rise of the Tomb Raider.

Per consegnare ai giocatori un’epica conclusione della storia delle origini di Lara Croft con dettagli notevoli, gli sviluppatori di Crystal Dynamics e Eidos-Montréal hanno inoltre stretto una parternership con il talentuoso studio Nixxes Software per la versione PC di Shadow of the Tomb Raider.

Veterana di lunga data del franchise di Tomb Raider, Nixxes Software guiderà lo sviluppo del momento decisivo di Lara Croft per i giocatori di PC di tutto il mondo. Lo studio vanta un'esperienza eccezionale su titoli Square Enix di successo del passato come Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Deus Ex Mankind Divided e molti altri.



In Shadow of the Tomb Raider, Lara dovrà sopravvivere alle mortali insidie della giungla, esplorare tombe spaventose e affrontare una minaccia di entità catastrofica. Nel suo tentativo di scongiurare l'apocalisse maya, Lara incontrerà infine il suo destino, diventando così la Tomb Raider che tutti conosciamo. Benedetta Ponticelli, star dell'acclamatissimo reboot di Tomb Raider del 2013 e del premiato Rise of the Tomb Raider, torna ancora una volta a interpretare Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider con un'altra fantastica performance.

Il gioco sarà disponibile per PC, Xbox One e PS4 dal 14 Settembre 2018, sono ora disponibili i preorder delle edizioni Standard, Digital Deluxe, Croft e Ultimate di Shadow of the Tomb Raider.