Square Enix pensa già al successore di Final Fantasy 16: potrebbe essere un FPS

Con Final Fantasy 16, il team di sviluppo ha parzialmente stravolto la serie, rendendo il combat system molto più action. A tal proposito, pare che la volontà di sperimentare con la serie sia tutt'altro che morta.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Bloomberg, il vice presidente di Square Enix Yoshinori Kitase ha affermato che i giocatori di Final Fantasy si aspettano che ogni nuovo capitolo della serie non si limiti ad introdurre una nuova storia (purché questa sia incentrata sui Cristalli) e nuovi personaggi, ma anche delle meccaniche di gameplay inedite. A supportare questa visione è Naoki Yoshida, producer di FF16, secondo il quale non è detto che i prossimi capitoli non propongano qualcosa di completamente diverso. Nel corso della chiacchierata si cita persino Call of Duty, che secondo Yoshida è 'molto in stile Final Fantasy', visto che è incentrato su un gruppo di persone che salva il mondo.

Pare quindi che vi sia una certa apertura da parte del producer a generi completamente diversi e non possiamo escludere che uno dei prossimi capitoli della serie possa trasformarla in uno sparatutto in prima o terza persona, un po' come FF16 l'ha resa un action RPG.

In attesa di scoprire cosa ci aspetterà nel diciassettesimo capitolo, vi ricordiamo che la collaborazione tra FF16 e Bosslogic è ufficiale ed è già disponibile il primo artwork.