Square Enix ci porta 'dentro' Final Fantasy 7 Rebirth: come è nato il mondo di gioco

Tra gli elogi della stampa internazionale e il grande interesse del pubblico, Final Fantasy VII Rebirth si è confermato uno dei giochi più caldi dei primi mesi del 2024. E per farcelo conoscere ancora più a fondo, Square Enix inaugura Inside Final Fantasy VII Rebirth, una serie di documentari che svelano come l'opera ha preso vita.

Il primo episodio, intitolato "Shaping the World", è già disponibile su Youtube e vanta la partecipazione di diverse figure chiave dietro lo sviluppo della seconda parte del remake di Final Fantasy VII. Il director Naoki Hamaguchi, il producer Yoshinori Kitase e il creative director Tetsuya Nomura sono alcuni degli autori pronti a svelarci diversi retroscena sulla genesi e sviluppo del mondo di gioco che fa da sfondo alle vicende di Final Fantasy VII Rebirth, con i suoi panorami mozzafiato e le sue creature tanto evocative quanto pericolose. Per gli amanti dei "dietro le quinte" si tratta dunque di un'occasione speciale per scoprire i processi creativi dietro la creazione dell'opera Square Enix che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, si è imposta tra i migliori giochi mai prodotti dalla compagnia nipponica.

Sempre in tema di progressi e curiosità, un confronto grafico tra Final Fantasy 7 Rebirth e il gioco originale del 1997 ci evidenzia l'incredibile evoluzione grafica del settimo episodio di Final Fantasy dalle origini fino ad oggi.